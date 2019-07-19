Сгоревший Нотр-Дам отравляет жизнь парижских школьников

После пожара по центру французской столицы распространился опасный металл

В школах Парижа, расположенных рядом с собором Нотр-Дам зафиксировано превышение допустимых норм концентрации свинца почти в десять раз. Об этом сообщает французское издание "Медиапарт".

Опасный металл содержался в конструкциях готического собора. После крупного пожара в Нотр-Даме его частицы распространились по всему центру французской столицы. Журналисты также заявляют, что мэрия Парижа узнала о заражении еще в мае, но по неизвестным причинам, не закрыла школы. Власти только сейчас, в летние каникулы, распорядились провести тщательную уборку.

Как напоминает "ТВ Центр", в результате пожара, произошедшего в апреле этого года, сильно пострадали несущие конструкции собора. Шпиль Нотр-Дама обрушился.

Видео: французы узаконили ремонт сгоревшего Нотр-Дама

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