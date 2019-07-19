Личные данные россиян смогут использовать без спроса

Документ уже получил положительный отзыв кабмина

В России могут разрешить использовать персональные данные граждан без их согласия.

С такой инициативой выступил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Поправки к закону уже получили положительный отзыв от правительства, пишет газета "Известия".

В документе отмечается, что обладатель данных, например, мобильный оператор, должен их так обезличить, чтобы не было никакой возможности раскрыть человека. Речь идет о геолокации, поле, возрасте и среднем счете за сотовую связь потребителя.

Эксперты полагают, что это нововведение подтолкнет развитие рынка Big Data ("больших данных") в России. Это означает, что остановки, школы, поликлиники и прочие соцобъекты будут появляться там, где это действительно необходимо.

Однако у этих поправок в закон о "персональных данных" есть и другая сторона - есть риск утечки персональных данных. В такой случае россиянам грозит наплыв телефонного спама.