ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Личные данные россиян смогут использовать без спроса

09:32
  • пятница
  • 19 июля 2019

Документ уже получил положительный отзыв кабмина

В России могут разрешить использовать персональные данные граждан без их согласия.

С такой инициативой выступил вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Поправки к закону уже получили положительный отзыв от правительства, пишет газета "Известия".

В документе отмечается, что обладатель данных, например, мобильный оператор, должен их так обезличить, чтобы не было никакой возможности раскрыть человека. Речь идет о геолокации, поле, возрасте и среднем счете за сотовую связь потребителя.

Эксперты полагают, что это нововведение подтолкнет развитие рынка Big Data ("больших данных") в России. Это означает, что остановки, школы, поликлиники и прочие соцобъекты будут появляться там, где это действительно необходимо.

Однако у этих поправок в закон о "персональных данных" есть и другая сторона - есть риск утечки персональных данных. В такой случае россиянам грозит наплыв телефонного спама.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Главное сегодня
Девушка со смартфоном в метро
Девушка со смартфоном в метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.