Телескопы NASA засекли загадочный объект вблизи Солнца

Его приняли за корабль инопланетян
Телескопы NASA зафиксировали вблизи Солнца загадочный объект, который интернет-пользователи сочли доказательством существования внеземной жизни.
В Сети появилось видео, снятое с помощью солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO), которая наблюдает за звездой. На ролике можно заметить массивный объект, который находится рядом с Солнцем в неподвижном положении.
Уфологи утверждают, что такие НЛО неоднократно попадают в поле зрения земных приборов наблюдения. Однажды удалось обнаружить похожий объект размером с Землю.
Как пишет "Звезда", тайваньский уфолог Скотт Уоринг предположил, что на видео попал огнестойкий космический корабль пришельцев. По его мнению, внутри Солнца существует пространство, в котором размещается целая система планет. Обитатели этих планет время от времени якобы выбираются за пределы Солнца.
В NASA не прокомментировали видео с загадочным объектом.