Телескопы NASA засекли загадочный объект вблизи Солнца

Его приняли за корабль инопланетян

Телескопы NASA зафиксировали вблизи Солнца загадочный объект, который интернет-пользователи сочли доказательством существования внеземной жизни.

В Сети появилось видео, снятое с помощью солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO), которая наблюдает за звездой. На ролике можно заметить массивный объект, который находится рядом с Солнцем в неподвижном положении.

Уфологи утверждают, что такие НЛО неоднократно попадают в поле зрения земных приборов наблюдения. Однажды удалось обнаружить похожий объект размером с Землю.

Как пишет "Звезда", тайваньский уфолог Скотт Уоринг предположил, что на видео попал огнестойкий космический корабль пришельцев. По его мнению, внутри Солнца существует пространство, в котором размещается целая система планет. Обитатели этих планет время от времени якобы выбираются за пределы Солнца.

В NASA не прокомментировали видео с загадочным объектом.