ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Телескопы NASA засекли загадочный объект вблизи Солнца

09:22
  • пятница
  • 19 июля 2019

Его приняли за корабль инопланетян

Телескопы NASA зафиксировали вблизи Солнца загадочный объект, который интернет-пользователи сочли доказательством существования внеземной жизни. 
Загадочный лунный объект обнаружили на фото NASA

В Сети появилось видео, снятое с помощью солнечной и гелиосферной обсерватории (SOHO), которая наблюдает за звездой. На ролике можно заметить массивный объект, который находится рядом с Солнцем в неподвижном положении.  

Уфологи утверждают, что такие НЛО неоднократно попадают в поле зрения земных приборов наблюдения. Однажды удалось обнаружить похожий объект размером с Землю. 

Как пишет "Звезда", тайваньский уфолог Скотт Уоринг предположил, что на видео попал огнестойкий космический корабль пришельцев. По его мнению, внутри Солнца существует пространство, в котором размещается целая система планет. Обитатели этих планет время от времени якобы выбираются за пределы Солнца. 

В NASA не прокомментировали видео с загадочным объектом. 

Читайте также:
Главное сегодня
НЛО
НЛО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.