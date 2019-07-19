Прием заявок на высадку саженцев по проекту "Наше дерево" завершится 31 июля

Высаживать деревья по заявкам, которые поступят с 1 августа, начнут в следующем году

Жители столицы могут посадить именные деревья. Для этого необходимо подать заявку до 31 июля. Высаживать именные деревья по заявкам, которые поступят с 1 августа, начнут уже в следующем году.

"Проект "Наше дерево" позволяет москвичам, у которых 1 января 2019 года и позже этой даты родился ребенок, посадить в парке семейное дерево. Подать заявку можно в течение трех лет с момента появления малыша на свет", - сообщает портал mos.ru.

Проект стартовал 15 апреля. За три месяца забронировано более двух тысяч деревьев.

Те же, кто не успел присоединиться к проекту, могут это сделать, подав заявку на портале mos.ru. На интерактивной карте москвичи могут выбрать не только породы дерева, но и конкретный участок в парке для посадки. Данные о доступности участков и деревьев отображаются в режиме реального времени.

Горожанам на выбор предлагаются 10–15-летние саженцы клена остролистного, рябины обыкновенной, сосны обыкновенной, липы мелколистной, ивы белой, яблони домашней, груши плодовой, дуба черешчатого и ели обыкновенной.

После выбора растения и участка нужно будет заполнить специальную электронную форму. В нее вписываются данные о ребенке и об одном из родителей. В течение семи рабочих дней участнику проекта будет сообщена дата высадки дерева и выслано приглашение на торжественное мероприятие по этому случаю.

Если все места на выбранном участке парка уже забронированы, семья может подать заявку в следующем году. Для консультации можно обратиться по телефону: +7 (499) 723-02-17 или по электронной почте: nashe-derevo@mos.ru.