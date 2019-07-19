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17-летний сын Элизабет Херли превращается в женщину

10:02
  • пятница
  • 19 июля 2019

Ему идет дамский макияж

17-летний Дэмиан, сын актрисы Элизабет Херли, предстал в женственном образе и продемонстрировал свое поразительное сходство со знаменитой матерью. 

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Дэмиан Херли, который решил стать моделью, выложил в Instagram фото с пышной укладкой и дамским макияжем. По словам молодого человека, плоды данной фотосессии он некоторое время держал в секрете.

По мнению фанатов, в этом образе парень очень похож на молодую маму. 

- Что мама, что сын. Идеально. 

- Ого… прямо как мама…

- Такой красивый. Мы любим тебя! 

- Великолепный!

- Женщина.

- Идеальный мальчик. 

Отметим, что у 54-летней Элизабет Херли весьма теплые отношения с сыном, которого она родила от бизнесмена Стива Бинга. "Никто не приносил мне большей радости. Ты - моя гордость", - написала Херли, поздравляя сына с 17-летием. По мнению некоторых британцев, Элизабет чрезмерно привязана к сыну. Говорят, она постоянно целует и обнимает его на публике, чем ставит парня в неловкое положение. 

Судя по соцсети Дэмиана, он не против такого внимания со стороны матери. На его странице много ее фото. Там также попадаются снимки актера Хью Гранта, с которым артистка встречалась с 1987 по 2000 годы. Дэмиан называет Гранта дядей и довольно часто с ним видится. На новогодние праздники актер подарил сыну Херли автомобиль. 

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