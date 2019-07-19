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Опубликовано видео последствий инцидента с самолетом в "Шереметьево"

10:16
  • пятница
  • 19 июля 2019

28 человек отказались лететь в Армению резервным бортом

Следственный комитет опубликовал видео с самолетом авиакомпании Nordwind, на борту которого произошло задымление.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в СКР.

В пятницу самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind, выполняющий рейс Москва-Ереван, прервал взлет на этапе разбега по взлетно-посадочной полосе из-за срабатывания сигнала о задымлении. В салоне воздушного судна находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

Во время эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек. В основном у людей диагностировали повышение артериального давления и растяжение связок конечностей. Двоих в конечном итоге решили госпитализировать.

Позднее авиакомпания предоставила пассажирам резервный борт, однако 28 человек отказались лететь. Те, кто не испугался, уже приземлились в столице Армении.

Следственный комитет и транспортная прокуратура уже начали поверку по факту задымления на борту самолета. Авиакомпании также грозит внеплановая проверка от Ространснадзора.

На данный момент аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме.  

Видео: подробности задымления самолета в "Шереметьево"

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