Разбитый инсультом Моисеев отказался выходить на сцену

Слава его больше не прельщает

65-летний певец Борис Моисеев, который отдыхает в Юрмале с конца июня, рассказал о своей жизни после постигшего его инсульта и зарекся возвращаться на сцену.

Борис Моисеев ежегодно приезжает на латвийских курорт и проводит там около месяца. В Юрмале у него трехкомнатная квартира. Он дышит морским воздухом, ходит на пикники и с удовольствием ест местное мороженое.

"Каждый день гуляю по берегу моря, иногда захожу в магазины и радуюсь, если меня узнают, - рассказал Моисеев порталу "Дни.ру". - Недавно побывал в Литве, ездил в Майами. Посещаю многие концерты в зале "Дзинтари" - был на выступлении балета Аллы Духовой "Тодес", на все дни у меня места на фестиваль "Лайма. Рандеву. Юрмала". Словом, живу полноценной жизнью".

Исполнитель хита "Голубая луна", у которого частично парализовано лицо после инсульта, заявил, что он больше не вернется на сцену. "Никогда и ни за что! Меня туда не тянет, не хочу больше выступать. Это все в прошлом!" - сказал Моисеев.

Напомним, Моисеев перенес инсульт в 2010 году. Тогда его погрузили в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.