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Работающим пенсионерам пересчитают пенсию

10:54
  • пятница
  • 19 июля 2019

Их накопления увеличатся

Работающие пенсионеры получат прибавку. С 1 августа 2019 года они будут получать больше на 244 рубля.

 Как сообщает "Московский комсомолец", было принято решение прибавить к пенсии по три балла. Один бал равен 87,42 рубля. Итого, после перерасчета пенсия увеличится на 244,47 рубля.

Работающим пенсионерам не индексируют пенсию с 2016 года. Возможностью ее увеличить является только ежегодный индивидуальный перерасчет, уточняет агентство URA.RU. Для этого в ПФР учитывают длительность дополнительного трудового стажа и размер зарплаты.

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