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Что произошло на борту аварийного Boeing в "Шереметьево"

11:42
  • пятница
  • 19 июля 2019

Росавиация создала специальную комиссию для расследования инцидента

Ространснадзор проверит авиакомпанию "Нордвинд" после инцидента в столичном аэропорту Шереметьево. Ночью в самолете Москва-Ереван во время разбега сработал сигнал о задымлении. Командир борта прервал полёт. Пассажиров эвакуировали. При этом пострадали восемь человек. Причины ЧП сейчас выясняют.

Опубликовано видео последствий инцидента с самолетом в "Шереметьево"
Выяснились подробности задымления самолета в "Шереметьево"

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" готовился вылететь по маршруту Москва-Ереван четко по расписанию - в 0:57. Самолет успел вырулить на взлетно-посадочную полосу и уже начинал разгон. Во время разбега из салона поступил сигнал о постороннем запахе и задымлении. Взлет было решено прервать - о внештатной ситуации на борту тут же доложили наземным службам. После сигнала тревоги началась аварийно-спасательная операция. На рейсе находились 173 пассажира и шесть членов экипажа - всех оперативно эвакуировали по надувным трапам и доставили в терминал F.

"По предварительным данным, пять пассажиров обратились за медицинской помощью в связи с повышением артериального давления, растяжением связок конечностей и по другим причинам. Всем им была оказана первая медицинская помощь и поддержка. Два пассажира из этих пяти были госпитализированы в лечебное учреждение", - сказала директор по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова.

Видео последствий инцидента с самолетом в "Шереметьево"

Все, кто хотел улететь в Ереван, уже отправлены в столицу Армении резервным бортом. Из 173 человек лететь отказались 28. По словам представителя перевозчика, авиакомпания оказала пассажирам всю необходимую помощь.

"Пассажирам было предоставлено питание и прохладительные напитки, багаж и личные вещи пассажиров были сняты с воздушного судна и перегружены в резервное воздушное судно. Резервный борт с пассажирами вылетел в Ереван в 05:34", - говорится в сообщении перевозчика.

В настоящее время аэропорт "Шереметьево" работает в штатном режиме - все рейсы выполняются по расписанию. Росавиация создала специальную комиссию для расследования случившегося.

Александра Сергомасова, Павел Винокуров, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".

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