Путин прилетел в пострадавшую от паводка Иркутскую область с проверкой

Президент лично посмотрит, как ликвидируют последствия мощного паводка

Президент России Владимир Путин приехал с рабочей поездкой в Иркутскую область. В Братске глава государства проведет совещание по ликвидации последствий паводка, передает "ТВ Центр".

Участие в нем примут члены правительства, главы ведомств и муниципалитетов. Но сразу по прилету Путин направился в Тулун. Там он осмотрел пункты долговременного размещения и пообщался с пострадавшими, а также лично проверил, как идут работы. Город восстанавливают в круглосуточном режиме.

Подробнее смотрите в репортаже Ильи Данильцева:

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