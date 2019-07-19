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Зачем США раздули скандал из-за сбитого иранского беспилотника

12:13
  • пятница
  • 19 июля 2019

Тегеран полагает, что американцы сбили свой собственный дрон

Тегеран опроверг информацию об уничтожении иранского беспилотника в Ормузском проливе. Ни одного летательного аппарата Исламская республика не теряла, заявили в МИД. Ранее Дональд Трамп сообщил, что американские военные ликвидировали иранский дрон, который подлетел слишком близко к их кораблю. На фоне растущей напряжённости в отношениях двух стран Вашингтон усилил санкционные давление на Тегеран.

США продолжают нагнетать обстановку вокруг Ирана. В качестве аргументов - не только санкции, но и бряцание оружием и провокации. Так, Дональд Трамп заявил, что американский десантный корабль "Боксэр" сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.

"Боксэр" выполнил оборонительные действия против иранского беспилотника, который приблизился на расстояние примерно 1000 ярдов, игнорируя многочисленные призывы отступить, угрожая безопасности корабля и экипажа. Дрон был немедленно уничтожен", - заявил Трамп.

В Пентагоне слова своего президента подтвердили, мол, корабль США действительно сбил иранский беспилотный летательный аппарат в международных водах в целях самообороны. Угрожающее, по мнению американцев, их кораблю  расстояние - чуть более 900 метров.  Красок инциденту щедро добавляют американские журналисты.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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