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Заражение школ свинцом после пожара в Нотр-Даме пытались скрыть

11:49
  • пятница
  • 19 июля 2019

Под угрозой также оказались все жители центра французской столицы

Уровень свинца в окрестностях Собора Парижской Богоматери превышает допустимую концентрацию почти в десять раз. Под угрозой - школы и детские сады. Об этом сообщили французские журналисты. Выбросы металла в окружающую среду произошли в результате пожара. По данным репортёров, мэрия города утаила информацию о заражении.

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Восстановительные работы в Нотр-Даме еще только в начальной стадии. После нескольких месяцев к главному Собору Франции можно, наконец, просто подойти поближе. Но оказалось, что любоваться выжившим в пожаре храмом может быть опасно. 400 тонн свинца, из которого частично состояли кровля и конструкции, расплавился и осел в виде пыли. Сейчас на  прилегающей территории  фиксируют повышенный уровень металла в воздухе.

Сенсационные данные опубликовал французский новостной портал "Медиапарт". Независимые измерения сразу в нескольких точках района выявили: уровень опасной смеси в десять раз выше нормы. Нарушения зафиксированы и в образовательных учреждениях, которые почему-то не проверили сразу.

"Только 13 мая, почти через месяц после пожара в Нотр-Даме, парижская мэрия провела серию отборов проб в школах, расположенных менее чем в 500 метрах от собора. Свинцовая пыль особенно опасна для детей, которые при попадании внутрь могут пострадать от отравления свинцом. Эта интоксикация может вызвать необратимые неврологические нарушения и другие нарушения здоровья (пищеварительные, сердечно-сосудистые, раковые, репродуктивные расстройства)", - говорится в заметке "Медиапарт".

По данным журналистов, под угрозой заражения находятся пять детских садов, три начальные школы и колледж. Причем, как уверяют журналисты, в мэрии знали о повышенной концентрации металла в этих учреждениях. Однако не стали бить тревогу. Наоборот: отправили в школы разрешение продолжать занятия. Теперь  заявляют, что уровень свинца не превышает критической нормы. А влажной уборки, которую проводят в образовательных учреждениях, достаточно, чтобы избежать опасных последствий.

"Практики и протоколы, применяемые в учреждениях, принимающих детей, соответствуют рекомендациям Высшего совета общественного здравоохранения. На самом деле все меры по уборке уже предприняты. Сейчас мы готовим глубокую очистку помещений.  В дополнение к уже принятым шагам", - сказал замруководителя департамента здравоохранения мэрии Парижа Арно Готье.

Глубокую очистку помещений обещают провести до конца каникул. Впрочем, будет ли она эффективной - вопрос. Руководство некоторых школ уже попросило учеников сдать срочный  анализ крови.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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