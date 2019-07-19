Признаки рака кожи, на которые нужно срочно обратить внимание

Меланома стремительно молодеет

Британские ученые перечислили пять основных признаков, которые появляются на ранних стадиях рака кожи.

В последнее время меланома поднялась с восьмой на пятую строчку самых распространенных онкологических заболеваний, пишет сообщает издание Daily Mail. Великобритании случаи рака кожи выросли на 50% у мужчин и на 35% — у женщин. Кроме того, этот вид онкологии стремительно молодеет: с 1990-х годов почти 70% увеличилось количество заболевших среди лиц в возрасте от 25 до 49 лет.

Врачи советуют обращать внимание на любые изменения родинок, веснушек и родимых пятен, а также на появление новых пятен, особенно ассиметричных. Кровотечения, зуд, болевые ощущения и корочки тоже могут свидетельствовать о начале раке кожи.

Чтобы защитить себя от рака следует использовать обычный крем от загара. 9 из 10 случаев рака кожи можно было бы предотвратить, если бы люди соблюдали это простое правило.