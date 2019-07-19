У Джоли появился еще один малыш

Шестерых детей ей оказалось мало

44-летнюю актрису Анджелину Джоли и ее 11-летнюю дочь Вивьен заметили у зоомагазина, где они купили кролика и необходимые для его содержания принадлежности.

18 июля Джоли и ее ребенок вышли из зоомагазина популярной в США сети. В руках они несли переноску для животного, корм, опилки и другие предметы, без которых не может обойтись ни один владелец кролика. Затем они вернулись в магазин и забрали бело-серого крольчонка, завернутого в полотенце. Получается, что у многодетной актрисы появился еще один малыш, требующий заботы и внимания.

Судя по опубликованным снимкам, поход в зоомагазин доставил удовольствие и Вивьен, которая с умилением смотрена на своего питомца, и Анджелине Джоли, которой было приятно порадовать дочь.

Журналисты не могли не обратить внимания на наряд кинозвезды. Джоли надела похожее на занавеску полупрозрачное платье со свободными рукавами, которое полностью скрыло все достоинства и недостатки ее фигуры. На ней также были черные солнцезащитные очки и коричневые сандалии.

В последнее время актриса редко общается со своими шестью детьми из-за плотного рабочего графика. По данным СМИ, до осени они будут жить с отцом - актером Брэдом Питтом.

Напомним, Джоли и Питт, чей роман начался в 2005 году, развелись в 2019 году. При этом они не смогли до конца уладить вопрос об опеке над детьми.