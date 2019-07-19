ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У Джоли появился еще один малыш

11:16
  • пятница
  • 19 июля 2019

Шестерых детей ей оказалось мало

44-летнюю актрису Анджелину Джоли и ее 11-летнюю дочь Вивьен заметили у зоомагазина, где они купили кролика и необходимые для его содержания принадлежности. 
Брэд Питт на седьмом небе от счастья из-за решения уставшей Джоли

18 июля Джоли и ее ребенок вышли из зоомагазина популярной в США сети. В руках они несли переноску для животного, корм, опилки и другие предметы, без которых не может обойтись ни один владелец кролика. Затем они вернулись в магазин и забрали бело-серого крольчонка, завернутого в полотенце. Получается, что у многодетной актрисы появился еще один малыш, требующий заботы и внимания. 

Судя по опубликованным снимкам, поход в зоомагазин доставил удовольствие и Вивьен, которая с умилением смотрена на своего питомца, и Анджелине Джоли, которой было приятно порадовать дочь. 

Журналисты не могли не обратить внимания на наряд кинозвезды. Джоли надела похожее на занавеску полупрозрачное платье со свободными рукавами, которое полностью скрыло все достоинства и недостатки ее фигуры. На ней также были черные солнцезащитные очки и коричневые сандалии. 

В последнее время актриса редко общается со своими шестью детьми из-за плотного рабочего графика. По данным СМИ, до осени они будут жить с отцом - актером Брэдом Питтом. 

Напомним, Джоли и Питт, чей роман начался в 2005 году, развелись в 2019 году. При этом они не смогли до конца уладить вопрос об опеке над детьми.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Анджелина Джоли с ребенком
Анджелина Джоли с ребенком
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.