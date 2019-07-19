ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Суд сделал официальное заявление о разводе "Мисс Москвы" и экс-короля Малайзии

11:22
  • пятница
  • 19 июля 2019

История российской Золушки похожа на американские горки

Информация о разводе "Мисс Москвы-2015" и экс-короля Малайзии Мухаммада V оказалась недостоверной: пара не подавала на развод.   
"Мисс Москва" эмоционально отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии

"В реестре Шариатского суда Сингапура нет записи о подаче документов на развод этой парой", - заявили РИА Новости в суде.

Два дня назад малазийские СМИ распространили информацию, что Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и экс-король Малайзии Мухаммад V развелись, несмотря на то, что два месяца назад у них родился первенец – сын Леон.

Друзья Оксаны поспешили подтвердить слухи о разводе и рассказать, что Оксана вернулась в Россию и теперь живет со своей Мамой в Москве, а Мухаммад спонсирует все ее пожелания.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.