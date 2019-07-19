Суд сделал официальное заявление о разводе "Мисс Москвы" и экс-короля Малайзии

История российской Золушки похожа на американские горки

Информация о разводе "Мисс Москвы-2015" и экс-короля Малайзии Мухаммада V оказалась недостоверной: пара не подавала на развод.

"В реестре Шариатского суда Сингапура нет записи о подаче документов на развод этой парой", - заявили РИА Новости в суде.

Два дня назад малазийские СМИ распространили информацию, что Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина и экс-король Малайзии Мухаммад V развелись, несмотря на то, что два месяца назад у них родился первенец – сын Леон.

Друзья Оксаны поспешили подтвердить слухи о разводе и рассказать, что Оксана вернулась в Россию и теперь живет со своей Мамой в Москве, а Мухаммад спонсирует все ее пожелания.