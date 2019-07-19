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Принц Уильям увозит Кейт Миддлтон и детей из Британии

12:06
  • пятница
  • 19 июля 2019

Их путь лежит на остров Мюстик

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми решили провести отпуск на частном острове Мюстик в Карибском море, где они отдыхали в прошлом году. 
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Об этом рассказал источник The Sun. По его словам, семья герцога Кембриджского облюбовала роскошный курорт, который находится в укромном и защищенном месте. "Они знают и доверяют работающему там персоналу, к тому же они следуют своим привычкам", - заявил собеседник издания.

Когда именно семья принца покинет Великобританию, пока не сообщается. Отмечается, что поклонникам королевской семьи не стоит ждать отпускных фотографий Уильяма и Кейт, поскольку ни один журналист не сможет потревожить их покой на частном острове. 

В прошлом году принц Уильям и Кейт Миддлтон жили на острове в коттедже Aurora House, где в их распоряжении были три спальни, гостиная, терраса и бассейн.

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