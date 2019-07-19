Принц Уильям увозит Кейт Миддлтон и детей из Британии

Их путь лежит на остров Мюстик

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с тремя детьми решили провести отпуск на частном острове Мюстик в Карибском море, где они отдыхали в прошлом году.

Об этом рассказал источник The Sun. По его словам, семья герцога Кембриджского облюбовала роскошный курорт, который находится в укромном и защищенном месте. "Они знают и доверяют работающему там персоналу, к тому же они следуют своим привычкам", - заявил собеседник издания.

Когда именно семья принца покинет Великобританию, пока не сообщается. Отмечается, что поклонникам королевской семьи не стоит ждать отпускных фотографий Уильяма и Кейт, поскольку ни один журналист не сможет потревожить их покой на частном острове.

В прошлом году принц Уильям и Кейт Миддлтон жили на острове в коттедже Aurora House, где в их распоряжении были три спальни, гостиная, терраса и бассейн.