Бывшая ученица Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой

Успехи российской фигуристки не дают покоя

Российская фигуристка Анастасия Тараканова, занимавшаяся в группе тренера Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями о своей сопернице Алине Загитовой.

Спортсмена предположила, что побеждать Алине помогают "свой взгляд на мир" и "внутренний стержень", пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Я с ней каталась и видела, как она готовилась к Олимпиаде. Необыкновенно, конечно", - рассказала Тараканова.

15-летняя Анастасия Тараканова в апреле этого года ушла из команды Евгения Плющенко и перешла в группу Светланы Пановой. До работы с Плющенко девушка работала с Этери Тутберидзе и завоевала бронзовую медаль юниорского Гран-при в Японии.