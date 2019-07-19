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Бывшая ученица Тутберидзе раскрыла секрет Загитовой

11:44
  • пятница
  • 19 июля 2019

Успехи российской фигуристки не дают покоя

Российская фигуристка Анастасия Тараканова, занимавшаяся в группе тренера Этери Тутберидзе, поделилась впечатлениями о своей сопернице Алине Загитовой.

Спортсмена предположила, что побеждать Алине помогают "свой взгляд на мир" и "внутренний стержень", пишет интернет-портал "Дни.ру".

"Я с ней каталась и видела, как она готовилась к Олимпиаде. Необыкновенно, конечно", - рассказала Тараканова.

15-летняя Анастасия Тараканова в апреле этого года ушла из команды Евгения Плющенко и перешла в группу Светланы Пановой. До работы с Плющенко девушка работала с Этери Тутберидзе и завоевала бронзовую медаль юниорского Гран-при в Японии.

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