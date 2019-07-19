ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский предложил Кремлю обменять Вышинского на Сенцова

12:02
  • пятница
  • 19 июля 2019

Отношения России и Украины могут улучшится

Президент Украины Владимир Зеленский согласился обменять руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова.

"Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - обратился Зеленский к Москве (цитата по "Газете.Ru").

Украинский лидер отметил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать первым шагом в улучшении отношений между Москвой и Киевом.

Украинский режиссер Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества. Следствие установило, что он и активист Александр Кольченко весной 2014 года организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Сенцов свою вину не признает, а приговор считает политическим.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года.  Ему было предъявлено обвинение в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Видео: дело против Вышинского на Украине довели до абсурда

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.