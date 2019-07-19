Зеленский предложил Кремлю обменять Вышинского на Сенцова

Отношения России и Украины могут улучшится

Президент Украины Владимир Зеленский согласился обменять руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова.

"Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - обратился Зеленский к Москве (цитата по "Газете.Ru").

Украинский лидер отметил, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать первым шагом в улучшении отношений между Москвой и Киевом.

Украинский режиссер Олег Сенцов приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации террористического сообщества. Следствие установило, что он и активист Александр Кольченко весной 2014 года организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Сенцов свою вину не признает, а приговор считает политическим.

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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