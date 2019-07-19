В выходные на ВДНХ впервые отметят Международный день шахмат

На празднике проведут различные мастер-классы

Международный день шахмат впервые отметят на ВДНХ 20 июля. Гостям праздника предложат сделать значок "ВДНХ-80" и сыграть в большие шахматы.

Обладатель звания Arena International Master Международной шахматной федерации Роман Акимушкин в 12:00 проведет урок по игре в шахматы для детей и их родителей. Он расскажет участникам о тактиках ведения игры, разновидностях поединков, способах предугадать стратегию соперника.

В 14:00 гостей научат делать значки в виде объемных шахматных фигурок слона, короля или коня. В честь юбилея выставки гостям предложат сделать значок "ВДНХ-80".

Занятие по графическому дизайну "Льюис Кэрролл и шахматы" начнется в 16:00. На мастер-классе все желающие освоят азы работы с графическими техниками и материалами под руководством выпускников Московской художественно-промышленной академии имени Строганова, членов Союза художников.