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Обнаружена неожиданная причина инфарктов и инсультов

12:32
  • пятница
  • 19 июля 2019

Врачи рекомендуют тщательней следить за своим давлением

Американские ученые из центра Kaiser Permanente обнаружили новую причину инфарктов и инсультов.

Как выяснили врачи, "верхнее систолическое" давление и "нижнее диастолическое" давление одинаково влияют на риск сердечного приступа, пишет газета "Известия".

Раньше на "нижнее диастолическое" давление не обращали должного внимания, однако недавно выяснилось, что в момент расслабления сердечной мышцы, оно приводит к острому нарушению кровообращения. Это точно также как "верхнее систолическое" давление в момент сокращения сердца.

Медики советуют регулярно следить за своих давлением, держать его под контролем, а также регулярно посещать врача.

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