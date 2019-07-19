Обнаружена неожиданная причина инфарктов и инсультов

Врачи рекомендуют тщательней следить за своим давлением

Американские ученые из центра Kaiser Permanente обнаружили новую причину инфарктов и инсультов.

Как выяснили врачи, "верхнее систолическое" давление и "нижнее диастолическое" давление одинаково влияют на риск сердечного приступа, пишет газета "Известия".

Раньше на "нижнее диастолическое" давление не обращали должного внимания, однако недавно выяснилось, что в момент расслабления сердечной мышцы, оно приводит к острому нарушению кровообращения. Это точно также как "верхнее систолическое" давление в момент сокращения сердца.

Медики советуют регулярно следить за своих давлением, держать его под контролем, а также регулярно посещать врача.