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"Кто тебя обидел?" Фото расстроенной дочери Пугачевой вызвало смятение

12:41
  • пятница
  • 19 июля 2019

Девочка редко хмурится

Фотография нахмурившейся Елизаветы, дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой, встревожила поклонников звездной семьи. 

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На фанатской страничке девочки в Instagram выложили фото, на котором она с возмущением смотрит в объектив, хмуря лоб и приоткрыв рот. "Почему Вы все такие злые?" - гласит подпись к фотографии. Кажется, что именно эти слова пятилетний ребенок хотела сказать на камеру. 

Что вызвало такую реакцию ребенка, не уточняется. Поклонники семьи Галкина и Пугачевой, которые привыкли видеть их детей веселыми и довольными, обеспокоились выражением лица малышки. 

- Да не то слово, солнышко.

- Не все, зайка, не все.

- Лизуня не все злые. Много людей хороших, добрых. Ты - прелесть!

- И не все мы злые. А есть очень добродушные и любят вашу семью.

- Лиза, ты растешь в любви!

- Милая, милая девочка, то ли еще будет.

- Кто тебя обидел? Добрых людей больше на самом деле. 

Сейчас Галкин, Пугачева и их пятилетние дети отдыхают в Юрмале. Семья ходит по концертам, в зоопарк, купается и загорает на берегу Рижского залива. 

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