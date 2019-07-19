Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области

Информация о том, что он произошел из-за взрывных работ, не соответствует действительности

Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Иркутской области. Сразу по прилёту он осмотрел пункты временного размещения в Тулуне и пообщался с пострадавшими. Также президент лично проверил, как идут работы по ликвидации паводка. И уже в Братске он провёл совещание. Участие в нём приняли члены правительства и региональные чиновники.

По прилёту в Иркутскую область президент первым делом направился в Тулун – город, который сильнее всех пострадал от разбушевавшейся стихии. Сюда Владимир Путин из Братска прилетел на вертолёте. Специально, чтобы с воздуха осмотреть масштабы бедствия, а также увидеть, что уже сделано. На земле делегацию главы государства вместе с чиновниками, ответственными за ликвидацию последствия наводнения, ожидали десятки местных жителей. Первым делом глава государства осмотрел пункты долговременного размещения и пообщался с пострадавшими.

Спросить, как будет оказываться помощь пострадавшим дальше, собрались десятки жителей Тулуна. За три недели у каждого накопилось множество вопросов.

По словам Путина, масштаб чрезвычайной ситуации - крайне большой, и возникающая неразбериха вполне естественна. Но в любом случае, проблема каждого пострадавшего будет решена, добавил он. Назвать точные цифры чиновникам зачастую не удаётся даже в докладах президенту. И именно с этим и связан нынешний визит Владимира Путина, чтобы услышать о проблемах, что называется, из первых уст. Помогают не только военные и сотрудники МЧС, но и волонтеры. Многие приехали за тысячи километров, чтобы помочь людям, попавшим в беду.

Формат разговора определён не был. Беседа с жителями продолжалась столько, сколько это было необходимо. И проблем всплыло действительно не мало. Основным после выплат компенсаций стал вопрос – где теперь жить. У многих больше нет дома.

Впрочем, сегодня уже начали выдавать жилищные сертификаты. Их получили первые шесть семей. Людям предоставят жильё в Иркутске, площадью равной утерянной. Наводнение затронуло 107 населенных пунктов и 11 тысяч домов. Треть из них уничтожено. Стихия унесла жизни 25 человек и больше 38 тысяч пострадали. После общения с жителями Тулуна президент вернулся в Братск, где провёл совещание штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

"Наводнение признано ЧС федерального характера. В этой связи привлечь к ликвидации ВС России, другие войска. Правительству обеспечить выделение средств на капремонт за частично поврежденное имущество, решить вопрос о выделении гражданам, чьи жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания, средств из федерального бюджета на строительство и/или приобретение нового жилья, обеспечить предоставление субсидий из бюджета Иркутской области на возмещение платежей по кредитам и лизингу…" – сказал Путин.

Совещание с министрами и региональными чиновниками еще продолжается. Не исключено, что по его результатам у президента возникнет множество вопросов.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".