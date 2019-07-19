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В России появится программа ипотеки для частных домов

14:47
  • пятница
  • 19 июля 2019

Власти пообещали постепенно снизить ставку по кредитам на строительство жилья

В России появятся новые стандартизированные подходы к строительству частных домов. Об этом заявил Дмитрий Медведев на встрече с гендиректором Агентства по ипотечному жилищному кредитованию "Дом.РФ" Александром Плутником.

Премьер-министр подчеркнул, что возведение дома - это всегда очень затратно. Чтобы облегчить ситуацию, по поручению правительства по отношению к земельным участкам под строительство и самим домам будут разработаны специальные стандарты. Это позволит постепенно снизить ставку по кредитам на строительство жилья.

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