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Фото 51-летней Валерии в купальнике вызвало фурор

13:18
  • пятница
  • 19 июля 2019

Артистка поставила критиков на место

51-летняя певица Валерия посетила дикий пляж на берегу озера и продемонстрировала стройную фигуру. 
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Нынешнее лето народная артистка проводит за границей. Она уже побывала в Исландии, Швейцарии и Франции. 19 июля Валерия выложила в Instagram фотографию, на которой она сидит на галечном пляже в желтом купальнике и кепке.  

Пост Валерии собрал свыше 66 тысяч отметок "Нравится". Певица, которая любит общаться с поклонниками в соцсети, сообщила, что не обрабатывала снимок с помощью фотошопа. Одна из подписчиц предположила, что артистка все-таки отретушировала шею. "Действительно может показаться так, а на деле просто нерезкость изображения. Если фото обрабатывала бы (что не зазорно совершенно), то точно не писала бы про фотошоп и фильтры. Было бы странно", - ответила она. 

Когда другая интернет-пользовательница посоветовала певице не втягивать живот для более выгодных фото, Валерия отреагировала: "Может, Вам начать преподавать моделинг, искусство позирования?" 

- Вы красавица! Люблю вас за то, что вы какая есть.

- Старческий живот.

- Девочка тоненькая - солнечный лучик! Валерочка, какая же ты молодец!

- Богиня!

- Ну просто вау, я восхищаюсь вами, Валерия, все бы так выглядели.

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