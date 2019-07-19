Фото 51-летней Валерии в купальнике вызвало фурор

Артистка поставила критиков на место

51-летняя певица Валерия посетила дикий пляж на берегу озера и продемонстрировала стройную фигуру.

Нынешнее лето народная артистка проводит за границей. Она уже побывала в Исландии, Швейцарии и Франции. 19 июля Валерия выложила в Instagram фотографию, на которой она сидит на галечном пляже в желтом купальнике и кепке.

Пост Валерии собрал свыше 66 тысяч отметок "Нравится". Певица, которая любит общаться с поклонниками в соцсети, сообщила, что не обрабатывала снимок с помощью фотошопа. Одна из подписчиц предположила, что артистка все-таки отретушировала шею. "Действительно может показаться так, а на деле просто нерезкость изображения. Если фото обрабатывала бы (что не зазорно совершенно), то точно не писала бы про фотошоп и фильтры. Было бы странно", - ответила она.

Когда другая интернет-пользовательница посоветовала певице не втягивать живот для более выгодных фото, Валерия отреагировала: "Может, Вам начать преподавать моделинг, искусство позирования?"

- Вы красавица! Люблю вас за то, что вы какая есть.

- Старческий живот.

- Девочка тоненькая - солнечный лучик! Валерочка, какая же ты молодец!

- Богиня!