Безумная битва тортов пройдет в Москве

Парк Горького приглашает на праздник 20 июля

В Парке Горького анонсировали самое сладкое мероприятие этого года. Администрация приглашает всех москвичей и гостей столицы на битву тортами.

Высококалорийное шоу пройдет на Пушкинской набережной с 12:00 до 17:00 и будет приурочено к Международному дню торта, передает ТВЦ.RU. Всем участникам пообещали выдать защитные комбинезоны, а в качестве снарядов - кондитерские изделия. Кроме того, платить за вход не нужно.

Музыкальным сопровождением праздника станут зажигательные диджей-сеты Александра Нуждина. Победители - самые ловкие бойцы, сумевшие увернуться от наибольшего количества бросков - получат памятные подарки от парка.

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