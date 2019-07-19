На месте строительства Юго-Восточной хорды радиация не обнаружена

Работы возле Московского завода полиметаллов вызвали опасения местных жителей

На месте строительства путепровода Юго-Восточной хорды в районе платформы "Москворечье", превышения радиационного фона не обнаружено. Об этом заявили представители столичного управления дорожно-мостового строительства. Между тем, информация о предстоящих работах возле бывшего завода полиметаллов вызывала опасения местных жителей.

Проект Юго-восточной хорды завершен и проходит экспертизу. Самый технически сложный участок – от Шоссейной до Кантемировской улицы. Он включает в себя четыре развязки и уникальный мост длиной полтора километра.

Хорду в Сабурово проложат за железнодорожными путями. Она пройдет на высоте 10 метров над землей и будет держаться на трех бетонных опорах. Одна из них будет возле Московского завода полиметаллов. По три полосы в каждую сторону. Пропускная способность – более семи тысяч машин в час.

Именно работы возле Московского завода полиметаллов и вызвали опасения местных жителей. Выездные лаборатории предприятия РАДОН, которое занимается радиационной безопасностью, курсируют по всей столице. Этой весной вблизи завода специалисты нашли два источника загрязнения. Десятки кубометров грунта уже захоронили на полигоне в Подмосковье. Сейчас вывозят остатки. Территория огорожена. Чтобы здесь получить дозу, нужно сильно постараться.

Ситуацию вокруг завода РАДОН контролирует уже 15 лет. Опасного для здоровья фона нет.

Подробности смотрите в репортаже Ивана Колесникова.