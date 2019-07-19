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В Москве очистили пруд в Грачевском парке

15:36
  • пятница
  • 19 июля 2019

Ранее просьба заняться этой проблемой прозвучала в программе "Наш город. Диалог с мэром"

В Грачёвском парке на севере столицы очистили пруд. На загрязнённость водоёма внимание обратили местные жители и обратились в программу телеканала "ТВ Центр" - "Наш город. Диалог с мэром".

По их словам, сам парк благоустроили совсем недавно, а вот пруд выглядит заброшенным. Поверхность покрыта мусором и пухом, даже утки не могут свободно плавать. В ГБУ "Жилищник района Ховрино" заверили, что за прудом следят и проводят очистку каждый квартал. Именно такие работы провели и сегодня. В частности, с помощью сетки собрали тину.

"После удаления ряски и мусора с поверхности и, самое главное, с глубины пруда, мы убираем это всё, достаем на берег, и увозим в пункты сбора мусора, после чего устанавливаем на место домики для уточек, на этом всё, работы заканчиваются", - рассказал директор ГБУ "Жилищник района Ховрино" Михаил Котов.

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