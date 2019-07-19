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Участники "Московского долголетия" нашли любовь благодаря проекту

15:26
  • пятница
  • 19 июля 2019

Зрелым людям в столице некогда скучать

Фестиваль Hand-made art прошёл в парке Таганский в рамках проекта "Московское долголетие". Собрались в нём люди, которым, несмотря на зрелый возраст, некогда скучать. Они увлечены творчеством и разными полезными занятиями.

Они молоды душой и сердцем!  Хореографический ансамбль "Ветер перемен" уже семь лет поднимает настроение своим зрителям. Милании Мефодиевне – 80 лет. Она говорит, что именно танцы ей помогают быть всегда в тонусе.

"Я сказала, что до 110 лет буду жить! И танцевать буду!" – сказала участник хореографического ансамбля "Ветер перемен" Милания Мефодиевна Сердюк.

"Никогда не болеем, ни разу не было, чтобы пропустил кто-то из нас занятие", - участник хореографического ансамбля "Ветер перемен" Елена Кабышева.

Фестиваль организовали специально для них,  тех ,кто в детстве и юности не нашел времени для творчества или спорта. И серебряный возраст – не повод забывать свою мечту, а время ее воплощать.

Подробности смотрите в репортаже Елены Макаровой.

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Фестиваль Hand-made art
Фестиваль Hand-made art
Фестиваль Hand-made art
Фестиваль Hand-made art
Фестиваль Hand-made art
Фестиваль Hand-made art
Фестиваль Hand-made art
Фестиваль Hand-made art
Фестиваль Hand-made art
Фестиваль Hand-made art
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