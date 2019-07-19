Участок Филевской линии метро закроют на ремонт в выходные

Пассажиры смогут воспользоваться бесплатными компенсационными автобусами

Информация для пассажиров метро. В ближайшие выходные вновь будет ограничено движение по Филёвской линии, передает "ТВ Центр".

Поезда не будут ходить на участке "Киевская" – "Кунцевская". Для удобства пассажиров между закрытыми станциями будут запущены бесплатные автобусы. В обычном режиме линия заработает в понедельник утром. И напомню, сегодня на два дня раньше были открыты девять станций Сокольнической ветки метро. Участок перекрывали из-за строительства Большой кольцевой линии.