Путин пообещал подарок мальчику из затопленного Тулуна

Ребенок сильно засмущался

Президент России Владимир Путин пообещал пожарить игрушечный радиоуправляемый Mercedes маленькому мальчику из Тулуна.

Глава государства пообщался с ним в пункте временного размещения жителей. Мальчик рассказал президенту, что его дом затопило, а детский сад "смыло" паводком, который накрыл Иркутскую область.

В ходе беседы выяснилось, что мальчик мечтает о радиоуправляемой машинке, но он так засмущался, что смог назвать только марку.

"Машинка тебе будет. Ты какую хочешь? Mercedes? Постараюсь", - пообещал Путин.

Другому маленькому жителю Тулуна Владимир Владимирович пообещал еще раз приехать в город, чтобы проконтролировать восстановление "утонувшего детского сада".

Путин уже второй раз прилетает в Иркутскую область, серьезно пострадавшую от наводнения. По последним данным, жертвами стихии стали 25 человек, 750 госпитализированы, семь числятся пропавшими без вести. Вода подтопила около 11 тысяч домов и участков, пострадали более 38 тысяч человек.

Видео: Путин прилетел в пострадавшую от паводка Иркутскую область с проверкой