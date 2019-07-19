"Поймал русалку": Тарзан и Королева показали откровенное фото с отдыха

Пара расслабляется в Черногории

Интернет-пользователей взбудоражили пикантные фотографии с отдыха певицы Наташи Королевой и артиста Сергея Глушко, более известного как Тарзан.

Тарзан и Королева отдыхают в Черногории. Они купаются, загорают и не отказывают себе во вкусной, но вредной пище. Кроме того, пара радует поклонников забавными снимками.

На одном из фото в Instagram Тарзан протягивает руку плавающей Королевой. "Ой!.. Русалка клюнула", - написал шоумен. На следующем снимке можно увидеть, как певица лежит на спине своего возлюбленного, который снял с себя всю одежду. "Поймал русалку - теперь сушу ее на солнышке", - пошутил Глушко.

Когда подписчик спросил Тарзана, на что клюет русалка, тот ответил, намекая на свое мускулистое тело: "Ну точно не на сало".

- Красивая вы пара, очень оригинальная.

- Почему вы такие клевые?

- А у вас на спине морская звезда. Обернитесь!

- Вот что значит подходят друг другу! Все изгибы совпали.

- Сплошная гармония и души, и тела.

Ранее 46-летняя заслуженная артистка России Наташа Королева опубликовала фото, на котором она стоит на руках, будучи полностью обнаженной.