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"Поймал русалку": Тарзан и Королева показали откровенное фото с отдыха

13:57
  • пятница
  • 19 июля 2019

Пара расслабляется в Черногории

Интернет-пользователей взбудоражили пикантные фотографии с отдыха певицы Наташи Королевой и артиста Сергея Глушко, более известного как Тарзан. 

Тарзана прорвало после публикации фото голой Королевой
Фото голой Королевой попало в Сеть

Тарзан и Королева отдыхают в Черногории. Они купаются, загорают и не отказывают себе во вкусной, но вредной пище. Кроме того, пара радует поклонников забавными снимками.

На одном из фото в Instagram Тарзан протягивает руку плавающей Королевой. "Ой!.. Русалка клюнула", - написал шоумен. На следующем снимке можно увидеть, как певица лежит на спине своего возлюбленного, который снял с себя всю одежду. "Поймал русалку - теперь сушу ее на солнышке", - пошутил Глушко. 

Когда подписчик спросил Тарзана, на что клюет русалка, тот ответил, намекая на свое мускулистое тело: "Ну точно не на сало". 

- Красивая вы пара, очень оригинальная.

- Почему вы такие клевые?

- А у вас на спине морская звезда. Обернитесь!

- Вот что значит подходят друг другу! Все изгибы совпали. 

- Сплошная гармония и души, и тела.

Ранее 46-летняя заслуженная артистка России Наташа Королева опубликовала фото, на котором она стоит на руках, будучи полностью обнаженной. 

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