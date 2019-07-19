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Стали известны правила битвы тортов

14:02
  • пятница
  • 19 июля 2019

Праздник обещает стать самым сладким событием года

В Москве в грандиозной битве тортами, которую собираются провести в субботу в Парке Горького, сможет принять участие любой желающий.

Каждому участнику сладких "боевых действий" выдадут специальные защитные комбинезоны, а в качестве "снарядов" будут использоваться кондитерские изделия - торты.

Как стало известно ТВЦ.RU, в каждой битве будут участвовать две команды, а "на поле боя" будут укрытия. Для зрителей предусмотрены трибуны.

Людям, которые не едят кондитерские изделия, пообещали, что скучно на празднике не будет. Профессиональные комментаторы не упустят ни одного меткого попадания, а музыкальное сопровождение обеспечит DJ Александр Нуждин.

Победителями станут самые ловкие участники, сумевшие увернуться от наибольшего количества бросков. Они получат призы. Предварительная регистрация на мероприятие не требуется.

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