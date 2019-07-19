Новость про обращение СПЧ к Мосгоризбиркому оказалась фейком

Там не обсуждали призыв зарегистрировать сдавших подписи кандидатов

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) не обсуждали заявление председателя комиссии СПЧ по избирательным правам Ильи Шаблинского с призывом зарегистрировать всех кандидатов, которые сдали необходимое количество подписей, на выборы в Мосгордуму. Об этом рассказал член СПЧ, глава Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

"Вчера появилось это заявление под подписью председателя комиссии СПЧ Ильи Шаблинского, но почему-то обозначается как заявление комиссии по избирательным правам, которое даже не обсуждалось у нас", - отметил Борисов. По его словам, там есть призыв регистрировать всех, независимо от установленных законом процедур. При этом он не исполняет требования законодательства и нарушает основополагающие документы, включая указ президента, на основании которого утверждается положение об СПЧ.

Борисов добавил, что в течение недели в совете проходила дискуссия по организации выборов в Мосгордуму, сообщает ТАСС. Там был выставлен для голосования другой документ, который также выдавался за заявление комиссии по избирательным правам, связанный с организацией проведения выборов в Мосгордуму. "Но был другой документ, он также не поддержан большинством членов комиссии", - добавил член СПЧ.

По его словам, он совместно с главой СПЧ Михаилом Федотовым обращался в Мосгоризбирком, который предоставил им исчерпывающую информацию по всем вопросам организации выборов. В частности, обратили внимание на фейки, которые идут в СПЧ. Они идут от кандидатов, которые заявляют, что их подписи вычеркнуты, но на самом деле они были учтены при подсчете числа избирателей, поддержавших ту или иную кандидатуру, подчеркнул Борисов.

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