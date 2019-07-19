"Придется договариваться": команда Зеленского согласилась на мир с Россией

Соседям негоже воевать

Сергей Шефир, помощник украинского президента Владимира Зеленского, объяснил необходимость мира между Россией и Украиной.

"Я считаю Россию агрессором и страной, с которой нам придется договариваться о мире, потому что географически мы никуда не денемся друг от друга. Вы хотите жить в состоянии войны еще 100 лет?" - заявил Шефир в интервью изданию "Левый берег".

По мнению помощника Зеленского, в России есть много адекватных людей, с которыми необходимо продолжать общение. На них следует оказывать информационное влияние, считает он.

"Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники", - заявил Сергей Шефир, назвав россиян соседями украинцев, с которыми тем предстоит жить бок о бок.

Ранее Владимир Зеленский предложил российскому руководству обменять главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова, а также вернуть на родину украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе.