Людмила Максакова ужаснула поклонников "чужим лицом"

Актрису раскритиковали за пластические операции

Народной артистке РСФСР Людмиле Максаковой уже 78 лет. Однако она, как и большинство уважающих себя женщин, не забывает о том, что является представительницей прекрасной половины человечества. И должна быть красивой. Но порой дамы с этим перебарщивают. Похоже, попытки омоложения не принесли желаемого эффекта и звездной советской актрисе.

В Instagram появилось фото Станислава Садальского, который обнимает свою давнюю подругу. Ранее он неоднократно восхищался естественной красотой Людмилы Васильевны.

"Примите себя таким, какой вы есть. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою... Доброе утро. И всем хорошего дня", - говорится в подписи к фото.

При этом поклонники в комментариях обрушились с критикой на Максакову. Они просто не узнали изменившуюся звезду. Пользователи предположили, что актриса несколько раз обращалась к пластическим хирургам. Именно это привело к серьезным переменам в ее лице. В итоге они отметили, что Людмила Васильевна, к сожалению, совсем утратила свою натуральную красоту, пишет KP.RU.

Ужас ужасный! Не лицо, а маска после пластических операций. Какой смысл? Возраст остался, а лицо чужое! Надо ж было так себя изуродовать! Пластического хирурга, кто это сотворил, лишить права оперировать! Я ее не узнала. Ну зачем, зачем, зачем? Была красавица, а стала, как все пластические куклы в возрасте! Годы все на лице еще больше, даже прибавились Лицо у Максаковой, как после ожога

В итоге положительно внешность актрисы практически никто не оценил. Более того, многие вспомнили и о не самом приятном характере актрисы.

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