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"Потом будет другая жизнь": Меркель заглянула в будущее

14:43
  • пятница
  • 19 июля 2019

Болезнь не пугает политика

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала доработать до 2021 года, несмотря на проблемы со здоровьем. 

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"Вы меня уже давно знаете, я могу выполнять свои задачи", - заявила 65-летняя Меркель на пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС. По словам политика, она с пониманием относится к журналистам, которые интересуются состоянием ее здоровья. 

Как напомнила Ангела Меркель, ее обязанности истекают в 2021 году. Она выразила надежду на то, что "потом будет другая жизнь". 

Напомним, что у немецкого канцлера нашли редкое и малоизученное заболевание - ортостатический тремор. За последний месяц ее настигли три приступа сильной дрожи на публичных мероприятиях. 

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