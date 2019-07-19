Названа неожиданная причина возникновения рака

Даже низкие дозы радиации способствуют развитию онкологических заболеваний

Риск заболевания раком увеличивается из-за низких доз радиации – при этом достаточно всего трех компьютерных томографий. Об этом говорится в пресс-релизе на портале MedicalXpress.

По данным ученых из Кембриджского университета, даже считающиеся безопасными дозы излучения все равно приводят к росту клеток с мутациями, которые влияют на развитие заболевания.

Ранее британские ученые перечислили пять основных признаков, которые появляются на ранних стадиях рака кожи. В частности, медики советуют обращать внимание на незначительные изменения родинок, веснушек и родимых пятен.

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