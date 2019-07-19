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Полиция отчаялась найти живыми пропавших в Мюнхене россиянок

15:24
  • пятница
  • 19 июля 2019

Мать с дочерью исчезли по дороге в магазин

Немецкие полицейские допустили, что 41-летнюю женщину и ее 16-летнюю дочь из России могли убить в Мюнхене. Россиянки бесследно исчезли 13 июля. 
В Германии бесследно исчезли россиянки

"Все обстоятельства позволяют предполагать совершение насильственного преступления", - сообщили газете Bild в правоохранительных органах ФРГ. Дело об исчезновении россиянок передали отделу по расследованию убийств мюнхенской полиции.

В российском генконсульстве в Мюнхене пока не располагают никакой информацией о пропавших. "Мы контролируем весь ход расследования и сообщим о результатах родственникам", - сказали дипломаты ТАСС

Напомним, днем 13 июля Мария и Татьяна Г. вышли из квартиры на улице Оттобруннерштрассе и направились в торговый центр, который находится в районе Нойперлах. Они перестали отвечать на звонки родных. Полиция Мюнхена занесла их в число пропавших без вести. 

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