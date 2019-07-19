ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В состоянии госпитализированной Чуриковой произошли изменения

15:47
  • пятница
  • 19 июля 2019

Врачи пытаются ей помочь

75-летнюю народную артистку СССР Инну Чурикову, которая травмировалась при падении на спектакле в театре "Русская песня", перевели в обычную палату. 

"Падение было ужасным": очевидец рассказал об инциденте с Чуриковой
В Москве госпитализирована Инна Чурикова

В справочной службе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сообщили ТАСС, что в 11:00 артистку перевели из реанимации в отделение лечения острых эндотоксикозов. Она находится в состоянии средней тяжести. 

Ранее сообщалось, что Чурикова оступилась и упала на спектакле "Старая дева". По некоторым данным, ее ослепили прожектором. СМИ написали, что она ударилась головой и повредила ребра. Врачи оценивали состояние знаменитой пациентки как тяжелое. 

Напомним, на счету Чуриковой десятки ролей в театре и кино. Она снималась в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Неуловимые мстители", "Благословите женщину", "Ширли-мырли" и так далее.   

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Актриса Инна Чурикова
Актриса Инна Чурикова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.