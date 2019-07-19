В состоянии госпитализированной Чуриковой произошли изменения

Врачи пытаются ей помочь

75-летнюю народную артистку СССР Инну Чурикову, которая травмировалась при падении на спектакле в театре "Русская песня", перевели в обычную палату.

В справочной службе НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского сообщили ТАСС, что в 11:00 артистку перевели из реанимации в отделение лечения острых эндотоксикозов. Она находится в состоянии средней тяжести.

Ранее сообщалось, что Чурикова оступилась и упала на спектакле "Старая дева". По некоторым данным, ее ослепили прожектором. СМИ написали, что она ударилась головой и повредила ребра. Врачи оценивали состояние знаменитой пациентки как тяжелое.

Напомним, на счету Чуриковой десятки ролей в театре и кино. Она снималась в таких фильмах, как "Я шагаю по Москве", "Неуловимые мстители", "Благословите женщину", "Ширли-мырли" и так далее.