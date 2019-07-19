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Путин поставил "неуд" за ликвидацию последствий паводка под Иркутском

15:46
  • пятница
  • 19 июля 2019

Президент пообещал все проверить

Президент России Владимир Путин недоволен темпами работы по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Он сказал об этом после того, как пообщался с местными жителями.
Путин прилетел в пострадавшую от паводка Иркутскую область с проверкой

"С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной", - заявил глава государства в ходе совещания, которое он провел в терминале аэропорта Братска.

В частности, российский лидер сказал, что плохо организованы распределение гуманитарной помощи, осуществление выплат, возведение жилья, а также инфраструктуры, передает РИА Новости.

Также президент отметил плохую информированность граждан. По его словам, они не знают, "куда пойти", им неизвестно, на что они имеют право, а на что не могут рассчитывать, где получить нужные справки, а где восстановить документы.

Само восстановление документов также не организовано должным образом. Гуманитарная помощь порой просто разбрасывается "в воду".

В итоге глава государства подчеркнул, что в сентябре лично проконтролирует ход восстановительных работ в пострадавшей от паводка области.

По его словам, все дети из пострадавших районов должны приступить к учебе с 1 сентября. Также многодетным семьям, чье жилье пострадало от паводка в районах Иркутской области, нужно оказать помощь в соответствии с количеством детей в семье, передает ТАСС. Также помощь должны получить сельхозпроизводители и малый, и средний бизнес.

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Видео: Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области

 

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