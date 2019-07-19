Калорийная битва: каждому участнику выдадут по два торта

Предварительная регистрация на мероприятие не требуется

Парк Горького приглашает на самое вкусное сражение года — "битву тортов". Она пройдет в субботу, 20 июля, в Международный день торта. Организаторы раскрыли подробности предстоящего мероприятия.

"Каждый участник получит по два "снаряда", цель увернуться от торта противника и не промахнуться своим. Специальные костюмы исключают порчу одежды, регистрироваться нигде не нужно, возрастных ограничений для участников нет", - рассказали ТВЦ.Ru в пресс-службе Парка Горького.

Скучно на празднике не будет никому. Музыкальное сопровождение обеспечит DJ Александр Нуждин.