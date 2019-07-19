"Я не вещь": Вышинский отреагировал на идею Зеленского об обмене на Сенцова

Суд продлил арест журналисту на два месяца

Подольский суд в Киеве продлил арест главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому. Сам он прокомментировал идею президента страны Владимира Зеленского обменять его на режиссера Олега Сенцова.

"Я никуда не собираюсь убегать, я хочу справедливости. Я слышал, что меня хотят обменять, но я не вещь, чтобы меня менять", - сказал он в разговоре с журналистами. По его словам, в случае освобождения из-под стражи он продолжит журналистскую деятельность.

Защита журналиста обратилась с ходатайством об освобождении его из-под стражи. Однако вместо этого суд принял решение продлить арест обвиняемого до 19 сентября, сообщает ТАСС. Следующее заседание назначено на 16 сентября.

До этого Владимир Зеленский предложил российскому руководству обменять Кирилла Вышинского на украинского режиссера Олега Сенцова. Также он призвал вернуть на родину украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в госизмене, а также поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Что касается Сенцова, то по версии следствия, украинский режиссер, а также активист Александр Кольченко весной 2014 года организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Сам он свою вину не признает, а приговор считает политическим.

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