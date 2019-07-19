Путин устроил разнос иркутским чиновникам

Президент пообещал, что в сентябре снова прилетит в Иркутскую область

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске. В пятницу, спустя три недели после первой поездки в зону бедствия, президент вновь посетил регион. Из беседы с пострадавшими выяснилось, что информируют граждан плохо, есть претензии по оформлению документов и доставке гуманитарной помощи, не все получили денежные выплаты даже на первоочередные нужды.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина.