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Путин устроил разнос иркутским чиновникам

18:01
  • пятница
  • 19 июля 2019

Президент пообещал, что в сентябре снова прилетит в Иркутскую область

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске. В пятницу, спустя три недели после первой поездки в зону бедствия, президент вновь посетил регион. Из беседы с пострадавшими выяснилось, что информируют граждан плохо, есть претензии по оформлению документов и доставке гуманитарной помощи, не все получили денежные выплаты даже на первоочередные нужды.

Подробнее – в репортаже Александра Панюшкина.

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