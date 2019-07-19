Дворец водных видов спорта откроют в "Лужниках" в сентябре

Облик исторического сооружения будет сохранен

Уже в сентябре в столичных "Лужниках" откроется дворец водных видов спорта. Новый аквакомплекс станет самым большим в Европе. Об этом сообщил в пятницу Сергей Собянин, ознакомившись с ходом строительства.

В пятиэтажном здании три плавательных бассейна, аквапарк, искусственная волна для серфинга, а также бани, сауны и соляные пещеры. Проектом предусмотрены фитнес-центр, торговые галереи, рестораны и кафе. Летом посетители бассейнов смогут позагорать, крышу над ними сделают раздвижной, передает "ТВ Центр".

Дворец возводят на месте бассейна, построенного в пятидесятые годы. При этом внешний облик исторического сооружения будет сохранен. Ежедневно аквакомплекс смогут посещать десять тысяч человек. Как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха.