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Дворец водных видов спорта откроют в "Лужниках" в сентябре

18:06
  • пятница
  • 19 июля 2019

Облик исторического сооружения будет сохранен

Уже в сентябре в столичных "Лужниках" откроется дворец водных видов спорта. Новый аквакомплекс станет самым большим в Европе. Об этом сообщил в пятницу Сергей Собянин, ознакомившись с ходом строительства.

В пятиэтажном здании три плавательных бассейна, аквапарк, искусственная волна для серфинга, а также бани, сауны и соляные пещеры. Проектом предусмотрены фитнес-центр, торговые галереи, рестораны и кафе. Летом посетители бассейнов смогут позагорать, крышу над ними сделают раздвижной, передает "ТВ Центр".

Дворец возводят на месте бассейна, построенного в пятидесятые годы. При этом внешний облик исторического сооружения будет сохранен. Ежедневно аквакомплекс смогут посещать десять тысяч человек. Как профессиональные спортсмены, так и любители активного отдыха.

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Сергей Собянин осмотрел ход строительства дворца водных видов спорта в "Лужниках"
Сергей Собянин осмотрел ход строительства дворца водных видов спорта в "Лужниках"
Дворец водных видов спорта в "Лужниках"
Дворец водных видов спорта в "Лужниках"
Дворец водных видов спорта в "Лужниках"
Дворец водных видов спорта в "Лужниках"
Дворец водных видов спорта в "Лужниках"
Дворец водных видов спорта в "Лужниках"
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