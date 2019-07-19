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Зеленский напугал главу Минобороны Украины (видео)

17:14
  • пятница
  • 19 июля 2019

В офисе президента уже отреагировали на информацию об инциденте

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отметился странным поведением в общении с подчиненными. На этот раз досталось министру обороны страны Степану Полтораку. Глава государства просто оттолкнул его, когда тот подошел к нему поближе.
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В Сети появилась видеозапись произошедшего. На ней видно, как украинский лидер ведет беседу с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, а также замглавы офиса президента Русланом Рябошапкой. С ними стоял еще один мужчина.

Тут к ним подходит Полторак, а Зеленский разворачивается и делает движение рукой в сторону министра обороны, как будто отталкивая его. Глава Минобороны явно не ожидал такой реакции и, явно испугавшись, отстранился. Правда, затем он вернулся на исходную позицию.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел, когда Зеленский осматривал экспериментальные модули для размещения военнослужащих. Зачем глава государства так поступил с Полтораком, неизвестно. Однако позднее он с улыбкой заслушивал доклад министра, а также фамильярно хлопал его по плечу.

Интересно, что в офисе Зеленского информацию о произошедшем назвали полной чушью. Как отметил заместитель председателя офиса главы государства Руслан Рябошапка, никакого толчка не было. Полторак якобы ушел сам. "У нас был срочный звонок, и президент попросил Степана Полторака подождать", — приводит слова Рябошапки "Украинские новости".

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