"Стыд и позор": суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому

Мария Захарова раскритиковала решение украинского суда

Кирилл Вышинский остается под стражей. Арест руководителя портала РИА Новости Украина в пятницу продлили ещё на 2 месяца - до 19 сентября. Суд не нашёл оснований для того, чтобы смягчить меру пресечения и отпустить его под личное поручительство, о чём ранее просила защита. Адвокаты уже заявили, что намерены обжаловать сегодняшнее решение. А в российском МИД продление ареста Вышинского назвали позором.

После короткого перерыва, который, очевидно, был лишь формальностью, судейская коллегия возвращается в зал, чтобы огласить свое решение. Вышинский требовал справедливости, а получил еще 60 дней ареста. Под стражей его будут держать до 19 сентября, передает "ТВ Центр".

Все это изначально напоминало театр абсурда. Обвинение ожидаемо требовало оставить журналиста под стражей. С очень странным и нелогичным обоснованием. У Вышинского, мол, есть гражданство России, и только поэтому он якобы может покинуть территорию Украины. И ничего что российский паспорт у подсудимого изъяли.

Судья слушала выступающих в пол уха. Сторона защиты - внимательно. Ни единого доказательства, только домыслы. Да еще и что ни слово - то ложь. Вышинский, конечно, обращает внимание коллегии на это.

"К сожалению даже после отпуска прокурор Комаровский не научился правильно произносить мою фамилию. Но, кроме этого, он еще не научился приводить хоть какие-то доказательства своих слов. Более того, он извращает действительность даже здесь и сейчас. Например, он утверждает, что российская сторона неоднократно говорила о необходимости моей выдачи, необходимости моей передачи. Что является полным враньем, извините за простоту речи, поскольку ни разу ни один из представителей Российской Федерации не говорил о моей выдаче или передаче. Речь всегда шла о моем освобождении, поскольку меня всегда поддерживали в том, что журналист за свою профессиональную деятельность не должен находиться в тюрьме", - сказал он.

Журналист просил изменить ему меру пресечения на освобождение под личное обязательство. Вновь и вновь повторял: бежать никуда не намерен, хочет добиться справедливости, то есть оправдательного приговора. Более того, хотел бы продолжить свою журналистскую деятельность, если позволит суд.

Возмутило Вышинского и предложение администрации президента Украины обменять его на кого-либо, кто находится в заключении в России. Он заявил: "я не вещь, чтобы меня менять". Идея и вправду абсурдная. По сути, журналиста, которого обвиняют в госизмене лишь за то, что он честно выполнял свою работу - это признали даже в ОБСЕ - хотят обменять на преступника Сенцова, осужденного за подготовку теракта. В пятницу эту инициативу на голубом глазу поддержал и Владимир Зеленский.

"Мы не говорим об обмене наших моряков - их нам должны просто вернуть. А вот относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова", - сказал он.

Едва ли Кирилл Вышинский серьезно рассчитывал на иной исход сегодняшнего заседания. Не раз подчеркивал: его уже назначили виновным, без суда и следствия. Тем не менее, защита намерена обжаловать решение коллегии. Собирается подавать апелляцию. Ситуацию уже прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова. Коротко, но метко. "Стыд и позор. Вот и все европейские ценности".

Ольга Оксенич, Виталий Марченко, "ТВ Центр".