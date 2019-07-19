ВЦИОМ выяснил, сколько россиян довольны работой Путина

Рейтинг доверия президента вырос

Деятельностью президента России Владимира Путина довольны 64,3% россиян. Не одобряют ее 27,4% жителей, выяснили специалисты Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

Кроме того, работу премьер-министра Дмитрия Медведева одобряют 37,8% респондентов. В целом действия правительства нравятся 41,2% опрошенных.

Во ВЦИОМ также установили, что Путину доверяют 72,4% респондентов. Медведеву - 37,5% граждан. На третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому доверяют 36,5%.

Между тем в спонтанном рейтинге доверия российским политикам у Путина показатель составил 30,8%. На втором месте Сергей Шойгу (13,7%), а на третьем - Сергей Лавров (10,3%).

В опросе принимали участие 1600 граждан старше 18 лет. Исследование проводилось с 8 по 14 июля. В конце июня этого года ВЦИОМ сообщил, что деятельность президента одобряют 63,7% респондентов.

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