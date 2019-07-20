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Битву тортов можно будет посмотреть онлайн

09:00
  • суббота
  • 20 июля 2019

Предварительная регистрация на мероприятие не требуется

В субботу в Парке Горького пройдет самое сладкое событие года – "битва тортов". При этом в Сети будет организована прямая трансляция мероприятия. Так, в 14 часов она начнется в соцсетях телеканала "ТВ Центр" (TVC PLUS), а также на портале "Москва онлайн".

В грандиозной битве тортами, которую проведут на Пушкинской набережной в Парке Горького, сможет принять участие любой желающий.

"Всем гостям выдадут специальные защитные комбинезоны и оружие – кондитерские изделия. Победителями станут самые ловкие бойцы, сумевшие увернуться от наибольшего количества сладких снарядов", - сообщили ТВЦ.Ru организаторы мероприятия.

Музыкальное сопровождение на празднике обеспечит диджей Александр Нуждин.

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битва тортами
битва тортами
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