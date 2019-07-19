Призрак привел в ужас сотрудников московского музея (видео)

Потусторонняя сила терроризирует и находящийся рядом детский сад

Работники музея Есенина утверждают, что к ним периодически приходит неизвестная сущность, которая, скорее всего, является привидением. По словам пресс-секретаря учреждения Любови Курьяновой, оно объявляется на территории уже на протяжении месяца.

"Мы месяц молчали и вот решили её обнародовать. Пока мы никуда не обращались", - призналась она.

По ее словам, в первый раз это увидела сотрудница охраны. Но она не стала никому говорить, так как думала, что все усомнятся в ее здравомыслии. Но затем и другие работники стали замечать стуки. В итоге "охранница" призналась, что видела пятно. Его в итоге и засняли на видео, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Поначалу консилиум решил, что это непогода, но затем все поняли, что гипотеза неверна.

Охранники расположенного по соседству детского сада также отметили, что видели сущность. По их словам, она любит стучать по забору.

Видео было опубликовано в Instagram музея. Непонятные шаги раздаются в здании после завершения экскурсий. С полок и шкафов при этом неожиданно падают книги. Сама тень якобы напоминает мужчину в шляпе.

Есенин-центр находится в доме Крылова. Он был построен во второй половине XIX века. Поэт жил и работал там с 1911 по 1918 годы. После его смерти появились истории о призраке знаменитого представителя русской литературы. Его якобы видели в номерах гостиницы "Англетер". Именно там Есенин покончил с собой в 1925 году.