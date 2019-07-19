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Что ждет Украину после принятия закона о госязыке

22:23
  • пятница
  • 19 июля 2019

Совет Безопасности ООН признал закон о языке весьма спорным

На этой неделе на Украине вступает в действие закон под невинным названием - об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. На деле это закон о тотальном  запрете русского во всех сферах общественной жизни.  Судя по итогам последнего Совбеза ООН, который был посвящен как раз этому русофобскому закону, Запад он мало волнует.

Адепты так называемого "мовного закона" день его вступления в силу попытались превратить в национальный праздник. Акция "Язык объединяет" прошла в 20 городах Украины. Во Львове получилось с размахом. Со сцены выступали известные музыканты. Произнес уже заученную речь и главный архитектор новой языковой политики, передает "ТВ Центр".

"Язык, армия и вера - это построение государства. Десятки украинских политиков делали карьеру на борьбе с украинским языком. И все это обернулось чрезвычайно тяжелыми последствиями для единства Украины, для единства нашего государства", - заявил Порошенко.

О единстве государства можно судить по картинке с другого его конца. В Мариуполе "всеукраинская" акция собрала от силы человек 100. Любопытно, что никто из городской администрации поддержать "ридну мову" не пришел. Не осознали еще.

Закон о языке позволяет влезть государству туда, куда, в общем-то, оно влезать не имеет права. В головы и сознание "громадян", подавляющее большинство которых, думает, видит сны, говорит в быту и даже общается с домашними питомцами на русском.

Школьным учителям Харькова уже раздали памятки о штрафах за использование неправильного языка. До чиновников Горадминистрации инструкции, видимо, еще не дошли. С журналистами по инерции говорят на русском, но предстоящий для них обязательный экзамен по украинскому сдавать готовы.

В общественных местах, по замыслу авторов закона, русскоговорящие должны чувствовать себя одиноко, и даже сиротливо.

"Если, допустим, врач не пожелает отвечать пациенту на его вопросы на языке агрессора, то пациент никогда и не узнает, как ему лечиться и какая у него болезнь. То же самое, на почте, в сфере общепита, в магазинах", - говорит журналист (Украина) Дмитрий Скворцов.

Вот такое объединение нации. Впрочем, кое-что новый закон все же обобщает. Это сами языки - украинский и русский. Учитывая, что в совершенстве "мову" не знает никто, а говорить на ней надо, общаться придется на чем-то среднем.

О том, что в этой ситуации правильно, а что нет, задумались, наконец, в ООН. Заседание Совбеза удалось созвать по инициативе России. Хотя раньше на ситуацию с дискриминацией языка на Украине эта организация внимания не обращала. Официальный представитель Киева занял оборонительную позицию: мол, это агрессивная Россия лезет во внутренние дела его страны.

Совет Безопасности ООН все же признал закон о языке весьма спорным и призвал украинские власти его пересмотреть. Если Киев прислушается к совету, шанс на сохранение страны в ее нынешнем виде еще останется. Ведь именно попытка совсем запретить русский в 2014-ом, по большому счету, и стала причиной нынешнего положения дел.

Александр Огородников, Татьяна Каминская, Диана Самохина, Георгий Куршубадзе, "В центре событий", "ТВ Центр".

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